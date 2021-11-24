Сообщение о подозрении готовят пятерым фигурантам.

В Ривненской области сегодня разоблачили группу лиц, которые занимались подделкой сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также негативных ПЦР-тестов.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе санкционированных обысков, проведенных по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства на территории Ривненской и Волынской областей, обнаружено и изъято 94 уже напечатанных поддельных сертификата о вакцинации от COVID-19, а также бланки отрицательных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию, мокрые печати медучреждений и врачей, а также оборудование для печати документов.

Кроме того, обнаружено еще 100 сертификатов, которые еще не успели напечатать. Также правоохранители изъяли более 155 тыс. грн в разной валюте, полученных преступным путем. Стоимость одного документа, по данным следствия, составляла от 1500 гривен до 200 евро.

Сейчас решается вопрос сообщения пятерым фигурантам о подозрении и избрании им мер пресечения.

Напомним, как писал УНИАН, на Львовщине сообщено о подозрении местному жителю, который изготавливал поддельные сертификаты для заробитчан.

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Автор: Светлана Макринская