Во Львовской области сообщено о подозрении местному жителю, который изготавливал поддельные COVID-сертификаты для заробитчан.
Об этом информирует пресс-служба офиса генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый создал у себя дома типографию, где изготавливал поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19. Свои услуги он оказывал в основном перевозчикам, которые покупали их для пассажиров – украинских заробитчан.
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В ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерную технику.
Мужчине сообщено о подозрении по факту подделки документов и их сбыта (ч. ч. 1, 3 ст. 358 Уголовного кодекса). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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