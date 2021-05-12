Сейчас церковь закрыта и опечатана, даже на воротах замок.

Толкотня, крики, матерные слова, 24 потерпевших и сразу два уголовных производства. Все - из-за церковного конфликта в селе Заболотье Ривненской области.

Там произошла стычка между сторонниками Московского патриархата и Православной Церкви Украины. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеМатерился и прыгнул с колокольни: на Волыни священник пытался ограбить церковь (видео)"Конфликт возник в связи с тем, что Православная Церковь Украины непосредственно проводила литургию, что не понравилось сторонникам Московского патриархата", - рассказал руководитель следственного отделения Варашской полиции Сергей Бегун.

Поврежденная ограда - это единственное, что напоминает о конфликте между верующими, произошедшем возле церкви. Сейчас она закрыта и опечатана, даже на воротах замок. Единственные, кто здесь находятся, полицейские. Дежурят и обеспечивают общественный порядок.

"Пришли сторонники Московского патриархата, которые помешали богослужению. Мы должны были закрыться в церкви. Много они кричали, матерились, обзывали", - вспоминает священник ПЦУ отец Виктор.

Почему возник церковный конфликт в Заболотье

Противостояния в Заболотье начались в 2019-м. Именно тогда, говорят в ПЦУ, к ним перешло большинство верующих. Оппоненты не соглашаются. В то же время в МП хотят судиться за признание голосования недействительным. И предлагают ПЦУ построить свою церковь.

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Автор: Ольга Робейко