Авария произошла вчера около 21:20 в с. Жобрин.

В Ривненской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, авария произошла вчера, 27 февраля, около 21:20 в с. Жобрин Ривненского района.

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"Водитель автомобиля Audi A6-33-летний житель Ривне, двигаясь по ул. Лесной в направлении местного санатория, не справился с управлением и допустил наезд на бетонную арку заведения. В результате ДТП тяжелые травмы получили двое пассажиров - 35-летние жители. Они погибли на месте", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля, по данным полиции, был пьян.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Автор: Петр Хромых