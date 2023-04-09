Неравнодушная гражданка передала деньги полиции.

В Ривне женщина нашла крупную сумму денег. Полицейские разыскивают владельца утерянных средств.

Как сообщает полиция Ривненской области, 9 апреля около 13:15 на спецлинию 102 позвонила 26-летняя жительница Здолбунова Юлия. По ее словам, на одном из рынков в областном центре она нашла крупную сумму денег. Чтобы установить владельца, заявительница принесла их в полицию.

"Сейчас средства находятся в Ровенском районном управлении полиции. Владельца погони просим обратиться по адресу город Ровно, улица Героев полиции, 4", - говорится в сообщении.

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Другие инциденты с деньгами

Новости о найденных гротах появляются реже, чем об их исчезновении или похищении. В частности, несколько месяцев назад в Киеве двое мужчин избили третьего и отобрали сумку с 50 тыс. долл. и 850 тыс. грн.

Кроме того, перед этим у киевлянина украли сумку с пятью миллионами гривен. Потерпевший планировал потратить деньги на покупку квартиры, но злоумышленники об этом узнали и заранее подготовились к преступлению. Они ждали мужчину, а после содеянного скрылись на авто.

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