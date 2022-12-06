Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет.

В Киеве задержаны два человека, которые избили мужчину и отобрали сумку с 50 тыс. долл. и 850 тыс. грн.

Ограбление было совершено в Деснянском районе Киева, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Опросив 52-летнего потерпевшего, установлено, что на улице к нему подошли незнакомцы и начали с ним конфликтовать. Впоследствии один из злоумышленников нанес несколько ударов металлическим предметом мужчине по голове и рукам, а его сообщники отобрали у киевлянина сумку, в которой было 50 000 долларов США и 850 000 гривен. В дальнейшем нападавшие скрылись на авто, а местного жителя без сознания забрала карета скорой медицинской помощи в больницу", - сообщил начальник Деснянского управления полиции Зураб Меликидзе.

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Полиция установила личности нападавших и задержала их. Ими оказались уроженцы Киевской области, 1984 годов рождения, ранее судимые за имущественные преступления. В ходе досудебного расследования следователи провели четыре обыска и изъяли вещественные доказательства преступления: одежду, в которой были нападавшие, часть денег, мобильные телефоны, а также патроны к оружию, происхождение которых сейчас выясняется.

Обоим задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, – разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения, а одному из них и за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются другие участники разбойного нападения.

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