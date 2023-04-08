Врачам удалось спасти глаз ребенка.

В Ровно 5-летний мальчик, играя с маникюрными ножницами, попал себе в глаз. Ребенка с выпадением радужки и защемлением ее в ране доставили в больницу.

"В специализированное хирургическое отделение Ровенской областной детской больницы поступил пятилетний мальчик с проникающим ранением глаза с выпадением радужки и защемлением ее в ране. Родители, жители одного из районов области, не медлили с обращением к врачам, и ребенка прооперировали уже через несколько часов с момента ранения", — сообщают в Ровенской областной детской больнице.

Врач-офтальмолог провел одномоментную микрохирургическую обработку проникающего ранения с вправлением радужки и наложением микрошвов. Оперативное вмешательство выполнили с использованием операционного микроскопа и под общим обезболиванием. Это позволило спасти глаз ребенку.

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В Одессе кардиохирурги успешно прооперировали ребенка, получившего пулевое ранение в сердце. Это произошло из-за игры двух братьев 7-ми и 8-ми лет винтовкой.

В Ровно во время операции двухмесячная девочка получила ужасные ожоги, в результате которых она впоследствии погибла. Ребенка обожгла грелка.

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