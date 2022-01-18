Пожар уже ликвидировали.

В Черниговской области вследствие пожара, произошедшего в частном доме в селе Браница, погибли 4 человека.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в ГСЧС сегодня, 18 января, в 16:44.

Спустя 40 минут пожар был локализован, на ликвидацию ушло более 2 часов. Площадь возгорания - 56 кв. м.

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К тушению привлекали 16 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 12 человек и 3 единицы техники.

"Погибло 4 человека, из них 3 ребенка (2017 – 2018 г. р.)", - сообщили в ГСЧС.

Причина пожара не сообщается, но спасатели добавили к сообщению призыв проверять исправность печей, газовых, электрических и обогревательных приборов.

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