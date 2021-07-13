Дедушка сообщил полиции, что обнаружил своего внука утопленным в водоеме.

В Черновицкой области 4-летний мальчик утонул в пруду близ своего дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции, трагедия произошла сегодня в селе Новые Бросковцы Черновицкого района.

В частности, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что возле своего дома в пруду нашел тело своего утонувшего внука.

Мужчина также сказал, что сегодня вечером он приехал на тракторе домой и заметил своего внука, который игрался во дворе. Когда мужчина припарковал свое транспортное средство и пришел в дом, мальчика уже не было. Родственники сразу бросились на поиски малолетнего ребенка.

Читайте такжеВ Днепре мужчина убил знакомую и спрятал ее тело в колодцеВ течение десяти минут дедушка нашел и вытащил тело своего внука, который утонул в пруду неподалеку от дома.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители направили тело для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Николай Кобылюк