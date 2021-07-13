В Черновицкой области 4-летний мальчик утонул в пруду близ своего дома.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции, трагедия произошла сегодня в селе Новые Бросковцы Черновицкого района.
В частности, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что возле своего дома в пруду нашел тело своего утонувшего внука.
Мужчина также сказал, что сегодня вечером он приехал на тракторе домой и заметил своего внука, который игрался во дворе. Когда мужчина припарковал свое транспортное средство и пришел в дом, мальчика уже не было. Родственники сразу бросились на поиски малолетнего ребенка.
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Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители направили тело для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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