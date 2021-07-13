9-летнего ребенка, который получил тяжелые огнестрельные ранения, передали медикам Национальной детской специализированной больницы МОЗ Украины "Охматдет".

Мальчика, которого 12 июля подстрелили на Житомирщине, доставили из местной больницы в Киев на вертолете Системы авиационной безопасности МВД.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

9-летнего мальчика из города Новограда-Волынского с тяжелым огнестрельным ранением транспортировали в столицу. Борьбу за его жизнь продолжат медики Национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины "Охматдет".

"Это именно тот экстренный случай, когда ради спасения ребенка подняты все силы, средства и возможности Министерства внутренних дел. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы помочь спасти ребенка", - сказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Читайте такжеУпал и не мог встать: во Львове спасатели поднимали на носилках мужчину с ожирениемОколо 12:30 в г. Новограде-Волынском медицинский реанимобиль экстренной медицинской помощи доставил пострадавшего 9-летнего мальчика на стадион "Авангард", где приземлился вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Экипаж спасателей как раз принимал участие в тактико-специальных учениях на Ровенщине, поэтому максимально быстро прибыл в Житомирский регион. Ребенка сопровождали два врача-анестезиолога. Теперь за его жизнь будут бороться медики "Охматдета".

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине уже задержали военного с целым арсеналом оружия, которого полиция считает причастным к ранению мальчика. По предварительной информации, ребенок пострадал в результате неосторожного обращения с оружием.

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Автор: Полина Кузенко