Полиция уже начала расследование.

В Полтаве школьница родила ребенка. Девочке всего 14 лет. По факту беременности несовершеннолетней начато досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

"В правоохранительные органы Полтавы от медицинских работников родильного отделения одной из больниц города поступила информация о госпитализации беременной 14-летней жительницы Полтавского района. Указанный факт будет проверяться во время расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 1 ст. 155 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что сейчас несовершеннолетняя девочка и ее новорожденный ребенок находятся в больнице. За их состоянием наблюдают врачи.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе умер 4-летний мальчик, который получил тяжелые ожоги во время игры с зажигалкой.

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