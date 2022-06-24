Подозреваемой придется выплатить более 12 тысяч гривень за экспертизу.

Правоохранители в Полтаве задержали харьковчанку из-за откровенных фото. Дело открыли еще в октябре 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре судебных решений

Так, жительница Харкова в Полтаве продавала свои откровенные фото через Telegram-каналы. Она продублировала ссылку на один из них в Instagram.

Стоимость доступа к фото составляла от 300 до 500 гривень, которые необходимо было перевести на карту одного из украинских банков.

Дело в отношении девушки за распространение порнографии открыли еще в октябре 2021 года. За это время следователи доказали восемь эпизодов изготовления фото и шесть денежных переводов.

В ходе обысков у подозреваемой обнаружили:

черную маску;

кожаную красную плеть с деревянной ручкой;

красный шар с красным кожаным ремнем;

два фаллоимитатора;

анальную пробку;

три карты Монобанка и Приватбанка;

iPhone 11 и смартфон Redmi Note 8 Pro.

Согласно постановлению суда, все секс-игрушки изъяли, а фото решили хранить на диске. При этом девушку приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, она должна оплатить более 12 тысяч гривень за экспертизу. Правда, ей вернули банковские карты и телефон.

Как ранее сообщал УНИАН, некоторые украинки, чтобы помочь украинской армии, начали собирать донаты за интимные фото на популярной платформе Onlyfans. Согласно сообщению одной из основательниц Теронлифанса, по состоянию на 27 марта таким образом удалось привлечь более 5 миллионов гривень.

Кроме того, смелых девушек поддержала украинская певица Злата Огневич.

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