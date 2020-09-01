Очевидцы пытались остановить массовую драку, но не смогли.

Возле караоке-бара «Граммофонъ» в Полтаве произошла жестокая уличная драка, в которой приняли участие как мужчины, так и женщины.

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Видео с места событий появилось в Telegram-канале «ХП» 31 августа. На кадрах можно видеть коллективную потасовку. Особенно жестокой выглядела схватка женщин: две девушки свалили с ног третью и начали бить ее вдвоем: одна наносить удары руками, другая – ногами.

Как сообщает "Полтавщина", очевидец рассказал, что участники потасовки предположительно знали друг друга. Мужчина пытался разнять участников драки, но в процессе пострадала его девушка.

В областной полиции сообщили, что на видео зафиксировано нарушение уголовного законодательства. Правоохранители просят пострадавших обратиться к ним, чтобы начать процессуальные действия.

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Автор: Дмитрий Захаров