Возле караоке-бара «Граммофонъ» в Полтаве произошла жестокая уличная драка, в которой приняли участие как мужчины, так и женщины.
Читайте такжеУкраинцы тратят в восемь раз больше времени на социальные сети, чем на бег - результаты социального эксперимента
Видео с места событий появилось в Telegram-канале «ХП» 31 августа. На кадрах можно видеть коллективную потасовку. Особенно жестокой выглядела схватка женщин: две девушки свалили с ног третью и начали бить ее вдвоем: одна наносить удары руками, другая – ногами.
Как сообщает "Полтавщина", очевидец рассказал, что участники потасовки предположительно знали друг друга. Мужчина пытался разнять участников драки, но в процессе пострадала его девушка.
В областной полиции сообщили, что на видео зафиксировано нарушение уголовного законодательства. Правоохранители просят пострадавших обратиться к ним, чтобы начать процессуальные действия.
- В Днепре пассажиры избили и вытолкали из маршрутки мужчину без маски (видео)
- В Николаеве пассажиры маршрутки подрались с ромами (видео)
- Депутат от "Слуги народа" напал на женщину в ресторане - СМИ (видео)
- В избиении украинской модели на турецком курорте заподозрили ее бойфренда
- В Одессе сторонники семейных ценностей подрались с полицией из-за ЛГБТ, есть задержанные (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram