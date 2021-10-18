На борту самолета, следовавшего из Харькова в Краков, двое украинцев устроили дебош. Пограничникам пришлось вывести их из самолета.

Об этом пишет RMF24.

У экипажа возникла проблема с шумными украинцами, между которыми началась ссора. Они устроили словесную перепалку и собирались драться.

Пассажиры не реагировали на слова капитана и экипажа, а третий украинец снимал происходящее на видео.

Читайте такжеВ Днепре горе-отец бил своих детей и натравил на копов собак (фото)Прибывшие пограничники попросили дебоширов покинуть самолет, однако один из них не хотел уходить добровольно, поэтому его вывели в наручниках.

Двоим украинцам выписали штраф. Третий отказался принимать штраф, ходатайство о его наказании было передано в суд.

Ранее сообщалось, что в харьковском метро машинист жестко наказал мужчину, который дебоширил в вагоне.

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Автор: Людмила Жерновская