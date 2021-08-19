Неизвестную вытолкали из общественного транспорта.

В Харькове пассажирка троллейбуса устроила дебош. Женщина отказывалась платить за проезд и оскорбила кондуктора с карликовостью, насмехаясь над его физиологическими особенностями.

Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Так, в одном из троллейбусов Харькова пассажирка отказалась платить за проезд. Свое решение женщина мотивировала странными фразами о том, что сейчас все дорожает. Кондуктор отказался принимать такие оправдания и потребовал оплату за проезд.

В ответ на это пассажирка оскорбила работника общественного транспорта из-за его физиологических особенностей. Женщина указала мужчине с карликовостью на его рост и повела себя максимально бестактно.

Пассажирка назвала себя "несчастной женщиной". Разгорелся скандал. Кондуктор заявил, что троллейбус не поедет, пока женщина не оплатит проезд. Однако она отказывалась покупать билет, несмотря на то, что все остальные пассажиры громко требовали прекратить дебош.

Читайте такжеВо Львове мужчина устроил стрельбу в кафеВ итоге один из пассажиров не выдержал и вытолкал женщину из троллейбуса. Пассажирку грубо выпроводили из общественного транспорта, это сильно ее возмутило. Однако выяснять ситуацию дальше она уже не смогла. Троллейбус уехал, а сама женщина, оскорбившая кондуктора с карликовостью, осталась на остановке.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине арестанты выманили через интернет 18 миллионов гривень.

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Автор: Полина Кузенко