В результате смертельной аварии погибли два человека.

В Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с украинцами. Авария случилась рано утром вблизи украинско-польской границы, сообщает RMF24.

По данным издания, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке. В микроавтобус, в котором находились семеро украинцев, врезался грузовик.

В результате ДТП погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет. Полиция под надзором прокуратуры выясняет причины аварии на месте происшествия.

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ДТП с украинцами

В прошлом месяце на территории Румынии в ДТП попал автобус, в котором находилось 50 граждан Украины. 9 пассажиров получили незначительные травмы. Все пассажиры продолжили путешествие на другом транспортном средстве, им была оказана консульская помощь.

Около недели назад в Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения погибли водитель авто и его жена. 9 пассажиров, которые находились в маршрутном автобусе, не пострадали.

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