В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату - нардеп (видео)
Нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива заявляет, что в офис политсилы в Полтаве бросили гранату.
Об этом он написал в Facebook в пятницу, 3 июля.
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"В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату", - написал он.
В полиции области сообщили, что получили телефонное сообщение о взрыве гранаты в офисе партии, на ул. Пушкина, 88. Туда направилась следственно-оперативная группа полиции и руководитель Полтавского отделения полиции № 1 Сергей Махно.
Как сообщал УНИАН, активисты жгли фаеры и кидали дымовые шашки под офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.
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