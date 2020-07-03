В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату - нардеп (видео)

По словам нардепа от партии ОПЗЖ Ильи Кивы, никто не пострадал.

Нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива заявляет, что в офис политсилы в Полтаве бросили гранату.

Об этом он написал в Facebook в пятницу, 3 июля.

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"В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату", - написал он.

В полиции области сообщили, что получили телефонное сообщение о взрыве гранаты в офисе партии, на ул. Пушкина, 88. Туда направилась следственно-оперативная группа полиции и руководитель Полтавского отделения полиции № 1 Сергей Махно.

Как сообщал УНИАН, активисты жгли фаеры и кидали дымовые шашки под офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.

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