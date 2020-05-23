Все в дыму: под офисом Медведчука произошли стычки активистов с полицией (видео)

Активисты "Нацкорпуса" называют партию ОПЗЖ и ее главу государственными изменниками.

Активисты жгут фаеры и кидают дымовые шашки под офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.

Об этом сообщается в Telegram-каналах Pavlovsky news и "Украина сейчас".

По их данным, под офисом Медведчука протестуют активисты «Национального корпуса». Они называют партию ОПЗЖ и ее главу государственными изменниками.

«ОПЗЖ=Россия» - главный лозунг протестующих. Стычки с полицией продолжаются.

Как сообщал УНИАН, под офисом кума Путина произошел взрыв. По данным очевидцев, сначала были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих человек.

На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram