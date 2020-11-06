В городе Южный Одесской области злоумышленник повредил машину соседей и натравил на них собаку.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Отмечается, что сегодня 47-летнему жителю Южного сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). По данным полиции, возвращаясь с прогулки с собакой, правонарушитель увидел семью соседей, которые остановили свой автомобиль у подъезда дома и выносили из него пакеты.
Читайте такжеВ Одесской области овчарка искусала 6-летнего мальчика
Нецензурно ругаясь и угрожая супругам, мужчина потребовал отогнать машину, а когда его требование не выполнили - разбросал вещи из багажника, разбил стекло двери автомобиля и оторвал зеркала заднего вида.
"Злоумышленника не остановило даже присутствие в салоне 9-летней дочери соседей и он, разойдясь, натравил на семейную пару собаку. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Противоправные действия злоумышленника прекратили полицейские, которых супруги вызвали на место происшествия. По факту хулиганства правоохранители начали уголовное производство.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать
- В Киеве голый неадекват откусил отцу палец, разбил собакой окно и едва не зарезал мужчину (видео)
- В Днепре в реанимации умер 2-летний мальчик, которого изувечили домашние овчарки
- В Одесской области задержали мужчину, застрелившего меньшего брата бывшей жены
- Жительницу Житомира задержали за издевательства над собакой: женщина выталкивала его из окна (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram