По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.

В городе Южный Одесской области злоумышленник повредил машину соседей и натравил на них собаку.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что сегодня 47-летнему жителю Южного сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). По данным полиции, возвращаясь с прогулки с собакой, правонарушитель увидел семью соседей, которые остановили свой автомобиль у подъезда дома и выносили из него пакеты.

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Нецензурно ругаясь и угрожая супругам, мужчина потребовал отогнать машину, а когда его требование не выполнили - разбросал вещи из багажника, разбил стекло двери автомобиля и оторвал зеркала заднего вида.

"Злоумышленника не остановило даже присутствие в салоне 9-летней дочери соседей и он, разойдясь, натравил на семейную пару собаку. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Противоправные действия злоумышленника прекратили полицейские, которых супруги вызвали на место происшествия. По факту хулиганства правоохранители начали уголовное производство.

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Автор: Лариса Козовая