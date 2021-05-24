В реанимации находится его 7-летний пассажир.

В Одесской области в ДТП погиб управлявший мопедом 13-летний подросток.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось 23 мая в городе Березовка.

По предварительной информации, на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль Volkswagen Passat.

От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир - 7-летний мальчик - находится в тяжелом состоянии в реанимации.

«32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв», - сообщили в главке.

По факту открыто производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая