В Одесской области в ДТП погиб управлявший мопедом 13-летний подросток.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось 23 мая в городе Березовка.
По предварительной информации, на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль Volkswagen Passat.
От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир - 7-летний мальчик - находится в тяжелом состоянии в реанимации.
«32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв», - сообщили в главке.
По факту открыто производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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