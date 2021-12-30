Еще десятки человек получили обморожение.

В Одесской области в течение декабря от переохлаждения умерли 17 бездомных.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Сергей Пехтерев.

"17 бездомных умерли от холода в Одессе и области в период с 1 по 29 декабря", - написал он.

Пехтерев также отмечает, что десятки бездомных получили обморожение, после чего им ампутировали руки и ноги.

Читайте такжеУбегал босиком: на Хмельнитчине жена выгнала из дома мужа и ударила его ножомОн обратился к местным чиновникам и депутатам, а также к представителю Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в южных регионах Александру Остапенко с просьбой принять оперативные меры по спасению жизни людей, оставшихся без жилья и вынуждены жить на улице.

Ранее сообщалось, что во Львове на пути нашли нетрезвого мужчину, который был без сознания. Его госпитализировали с обморожением.

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