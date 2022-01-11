Водителя фуры, допустившего столкновение, задержали.

В пригороде Одессы пьяный водитель на грузовике выехал на встречную полосу и допустил столкновение с тремя автомобилями, один человек погиб.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла сегодня на трассе Одесса-Николаев около 16:30.

"Водитель Renault выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со Skoda под управлением 58-летнего одессита. От полученных травм водитель легковушки погиб. Также в аварии механические повреждения получили еще два автомобиля, находившиеся в них люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе задержали агента спецслужб РФ, готовящего теракты (видео)На месте ДТП работают правоохранители. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если оно повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Водителя фуры, который имел внешние признаки алкогольного опьянения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, сейчас он проходит медицинское освидетельствование для установления содержания алкоголя в его крови.

Напомним, начальник Управления стратегических расследований в Одесской области Вячеслав Ефтений попался на пьяном вождении. Полковника одесской полиции задержали в Черновцах.

Вас также могут заинтересовать новости: