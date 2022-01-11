Вячеслав Ефтений попытался договориться, но не вышло.

Начальник управления стратегических расследований в Одесской области Вячеслав Ефтений попался на пьяном вождении. Полковник полиции пытался договориться "полюбовно", но не вышло.

Об этом сообщает Думская.

Инцидент произошел около 1:30 ночи 8 января в Черновцах.

На обнародованном ролике видно, как полицейские остановили внедорожник Mercedes G 63 AMG. Из авто вышел нетрезвый Ефтений, который пытался убедить полицейских отпустить его, рассказав о своей должности и звании. Кроме того, он заявил, что "страну всрали в говно".

Читайте такжеВ Хмельницкой области мужчину с собакой насмерть засыпало навозом (видео)В свою очередь полицейские не реагировали на его просьбы и высказывания. При этом Ефтений отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

По данному фату полицейские оформили протоколы по части 1 статьи 122 "Превышение скорости" и части 1 статьи 130 "Управление транспортным средством в состоянии опьянения" КУоАП.

Отмечается, что Ефтений якобы находится в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска стоимостью около 200 тысяч евро в декларации полковника нет.

Стоит отметить, что Ефтений ранее был замначальника Волынского, возглавлял Житомирское и Ровненское УБОП. Позже стал начальником ровненского управления защиты экономики.

О нем неоднократно писали в СМИ. Ефтения обвиняли в давлении на бизнес и лояльном отношении к "янтарной мафии". Кроме того, в 2016 году он не попал под переаттестацию. Сначала он ушел на больничный. Позже аттестационная комиссия рекомендовала его уволить, но через суд он обжаловал это решение и вернулся на службу.

Скандал с Гогилашвили

11 декабря ряд средств массовой информации сообщили, что Гогилашвили устроил скандал на блокпосте на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы. В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя нецензурную лексику.

Читайте такжеВ Днепре наказали жертву насильника, начавшую насиловать маленьких детейПозже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства относительно Гогилашвили.

После этого Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосте. Он заявил, что соглашается с инициативой Монастырского открыть дисциплинарное производство и будет способствовать его проведению.

12 декабря президент Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел и Кабинету министров с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

13 декабря на сайте правительства опубликовали распоряжение об увольнении Гогилашвили по собственному желанию.

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