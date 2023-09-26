Подростки, гуляя по памятному месту, обсуждали возможность справления там своих естественных потребностей и танцевали.

В поселке Ивановка Одесской области пьяные подростки пришли на Аллею Славы погибшим героям Украины, где своим поведением осквернили память бойцов. Этот инцидент не оставила без внимания и полиция.

Скандал произошел после того, как в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлены подростки (девушки и парень), развлекающиеся на Аллее Славы. Одна из девушек, стоя на фоне информационных стендов и украинских флагов, говорит, что хочет в уборную. Девушка, которая, судя по всему, ведет съемку, отвечает: "Да, иди, полей цветочки".

"Покойников?", – спрашивает первая "звезда" видео.

"А что им... Земля им пухом", – отвечает девичий голос за кадром.

Также на видео несовершеннолетние поют, кричат, а потом напрочь пьяные лежат на асфальте под открытым небом.

По словам Ивановского поселкового головы Виктора Лобача, на записи – воспитанница местного лицея, которая праздновала свое 17-летие в кафе "Вечернее". Вместе с ней – ее брат и подруга, которая и снимала видео, а потом выложила его в соцсети. Лобач отмечает, что полиция сейчас проверяет информацию о продаже несовершеннолетним алкогольных напитков.

"Родители! И все желающие! Посмотрите еще раз это новое видео, особенно концовку. Как могут выглядеть 17-летние девочки. Этого еще не показывали. И вместо того, чтобы просить прощения, вы начинаете искать "концы" в полиции, может, это новое видео вас приведет в чувство и здравый смысл. Если действительно подтвердится, что в кафе "Вечернее" малолетним продавали спиртные напитки, оно будет закрыто и наложен солидный штраф", – написал Лобач.

Эта история не прошла мимо внимания правоохранителей. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, в ходе мониторинга интернет-сети полицейские обнаружили видео, на котором подростки, гуляя по памятному месту, обсуждали возможность справления там своих естественных потребностей, танцевали, развлекались.

В ходе проверки полицейские установили время съемки – 23 сентября, около 20.00. Также установлены трое несовершеннолетних участников события – две девушки и парень. Полицейские их опросили.

"С ними и их родителями проведена профилактическая беседа по недопущению подобного поведения в будущем", – говорится в сообщении.

В отношении двух девушек правоохранители составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направили в суд. Также полицейские проверяют факт возможного нарушения работниками заведения правил торговли алкогольными напитками (продажа несовершеннолетним).

Танцы подростков в памятных местах

Полиция Киева задержала двух сестер, которые выложили в соцсети видео с танцами на кладбище возле захоронений военных. Фигурантки танцевали на могилах погибших воинов на одном из столичных кладбищ.

Ранее в Бобровице Черниговской области подростки решили устроить вечеринку с танцами у мемориала погибшим воинам. Все снимали на видео и транслировали в соцсетях. Они записали видео с извинениями после шквала критики.

Вас также могут заинтересовать новости: