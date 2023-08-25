Нарушительницам грозит за этот поступок до 5 лет лишения свободы.

Полиция Киева задержала нарушительниц за надругательство над могилами военнослужащих.

Как говорится в сообщении полиции Киева, две сестры выложили в соцсети видео с танцами на кладбище возле захоронений военных. Менее чем через час правоохранители установили их местонахождение и доставили в отдел полиции. "За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы", - подчеркнули в полиции.

"Вчера, около 18:00 часов, полицейские во время мониторинга соцсетей увидели видео, где две девушки танцуют на могилах погибших воинов на одном из столичных кладбищ. Для отработки информации сразу привлеклись оперативники Управления уголовного розыска полиции Киева и аналитики столичного главка", - раскрыли детали в полиции.

Видео дня

Правоохранители Киева передали ориентировку на нарушительниц всем нарядам полиции. Менее чем через час патрульные остановили киевлянок возле станции метро "Золотые Ворта" и доставили в Деснянское управление полиции.

Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины.

Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса - надругательство над могилой. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Фигуранткам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Случаи надругательства над могилами военных

В марте в селе в Черкасской области подростки сняли флаг Украины с могилы военнослужащего, а видео поступка выложили в соцсеть. На их родителей составили админпротоколы за невыполнение родительских обязанностей.

А в Криворожском районе Днепропетровской области 5 августа на кладбище неизвестный повредил семь флагштоков государственных флагов Украины, установленных на могилах павших военных.

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