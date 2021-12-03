Причиной взрыва стал газовый баллон.

Сегодня в Одесской области в жилом частном доме произошел взрыв, под завалом оказался хозяин.

Читайте такжеВ Одессе суд продлил арест фигурантам дела о бунте в колонииОб этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что информация о ЧП на улице Садовой села Широкая Балка Одесского района в Службу спасения поступила примерно в 11:00.

По прибытию на место спасатели установили, что в результате вспышки газовоздушной смеси произошло разрушение перекрытия летней кухни, в результате чего под обломками оказался хозяин. Спасатели оперативно оказали помощь пострадавшему и передали его медикам.

Как выяснилось, взорвался газовый баллон.

Напомним, ранее в городе Измаил Одесской области в частном жилом доме произошел взрыв. В результате пострадала хозяйка жилья, ее передали медикам.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Козовая