По данным местных жителей, при взрыве травмировалась владелица дома.

Сегодня в городе Измаил Одесской области в частном жилом доме произошел взрыв.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, информация о взрыве на улице Пирогова поступила в 11:36.

Читайте такжеВ Одессе неизвестные бросили банку из-под Nutella в окно трамвая и попали в глаз пассажира (видео)"Поступила информация о взрыве в одноэтажном жилом доме. Установлено загорание летней кухни на площади ориентировочно 5 кв. м", - сообщили в пресс-службе, добавив, что детали происшествия уточняются.

По словам местных жителей, в результате взрыва разрушена часть домовладения. Также люди сообщают в социальных сетях о пострадавшей хозяйке жилья, ее передали медикам. На месте работают спасатели и полиция.

Напомним, ранее на Николаевщине произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате взрыва были разрушены 4-й и 5-й этажи, травмировались трое жителей дома.

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Автор: Лариса Козовая