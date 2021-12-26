Труп обнаружил муж потерпевшей.

В Одессе полиция задержала 26-летнего мужчину, который зарезал свою мачеху.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Убийство совершено ночью на улице Анны Ахматовой (Киевский район города), в доме, в котором проживала семья.

Как отмечается, 49-летнюю убитую обнаружил ее муж и сообщил об этом в полицию.

Установлено, что во время семейной ссоры женщину убил 26-летний пасынок – дважды ударил в шею кухонным ножом.

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Через несколько часов оперативники задержали злоумышленника в доме его матери в Малиновском районе города. Свою причастность к убийству он не отрицает.

Его действия следователи квалифицировали как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса) и до избрания меры пресечения задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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