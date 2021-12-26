Арестованного мужчину после выходки ранил постовой, узнали журналисты.

Арестант, пытавшийся сбежать из Одесского следственного изолятора, получил огнестрельное ранение.

О ранении арестованного сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что утром из СИЗО пытался сбежать мужчина, 1987 г. р., который подозревается в наркопреступлении.

При попытке перелезть через ограду, фигурант, пытавшийся сбежать из-под стражи, был замечен постовым. Прапорщик применил АК-74 (автомат Калашникова), ранив заключенного в левую на ногу.

На место чрезвычайного происшествия вызвали скорую помощь.

В полиции случившееся пока не комментируют.

Читайте такжеУдарил в шею ножом: в Одессе задержали 26-летнего мужчину, зарезавшего свою мачехуНапомним, 20 июля из Одесского следственного изолятора сбежал заключенный – 41-летний Сергей Кутафин. Мужчина попал за решетку за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса.

Беглеца правоохранители задержали в тот же день, в который он совершил побег.

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