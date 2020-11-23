Выстрелил в мужчину его 51-летний приятель, перепутав его в камышах со зверем. Пострадавший скончался на месте.

В Одесской области на охоте застрелили мужчину.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло сегодня в Измаильском районе, возле села Озерное.

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По предварительным данным, 45-летний житель указанного района получил смертельное пулевое ранение из ружья во время охоты.

«Выстрелил в мужчину его 51-летний приятель, перепутав его в камышах со зверем. Пострадавший скончался на месте», - говорится в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли ружья обоих охотников, они будут направлены на экспертизу. Фигурант доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Автор: Лариса Козовая