Вражеский дрон ликвидирован над морем, отметили в оперативном командовании "Юг".

Украинские военные сбили беспилотник оперативно-тактического уровня, который враг направил на Одесскую область.

О сбитии дрона сообщили в оперативном командовании "Юг" Вооруженных Сил Украины.

"Направленный по Одесской области вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами Противовоздушной обороны над морем", - говорится в сообщении.

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Сейчас название аппарата не уточняется.

Массированная атака Украины иранскими дронами - важные новости

В ночь с 16 на 17 октября над Одесской областью украинские воины сбили шесть дронов.

17 числа утром РФ запустила в сторону Киева 28 беспилотников. Силы Противовоздушной обороны сбили большинство дронов, однако в столице есть 5 "прилетов".

В частности, в результате атаки дронами в Шевченковском районе поврежден жилой дом, люди оказались под завалами, есть четыре жертвы.

Также есть "прилет" в районе Центрального железнодорожного вокзала.

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