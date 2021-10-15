Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Беляевке Одесской области. Мужчина за рулем Nissan протаранил постамент.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 03:00 15 октября.

Отмечается, что 51-лений местный житель за рулем легкового автомобиля Nissan протаранил бетонный постамент на улице Атамана Головатого. На постаменте находится советский танк Т-34 времен Второй мировой войны.

Читайте такжеПод Киевом водитель сбил 12-летнюю девочку на "зебре" и сбежал (фото)В результате аварии водитель легковушки получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Медики, прибывшие на место аварии, констатировали смерть.

По данному факту информация внесена в ЕРДР по части 2 статьи 286 "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, на этом месте это не первая авария. 14 декабря 2020 года здесь произошло похожее ДТП. Мужчина за рулем легковушки во время движения из-за тумана не заметил цветник и постамент, на котором установлен танк времен Второй мировой. Водитель серьезно не пострадал.

Автор: Анастасия Горбачева