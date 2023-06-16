Мальчиков 9-ти и 8-ми лет срочно госпитализировали.

В Одесской области двое детей отравились алкоголем. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, происшествие произошло вчера вечером в Белгород-Днестровском районе.

"Двое детей 8 и 9 лет отравились алкоголем. Прибыв на место по вызову, фельдшер "скорой" зафиксировал тяжелое состояние мальчиков", - рассказали в центре.

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Отмечается, что несовершеннолетних экстренно госпитализировали в районную больницу.

Пока не уточняется, при каких обстоятельствах дети могли употребить алкоголь.

В то же время, специалисты призывают родителей следить за своими детьми и не оставлять в открытом доступе спирт, алкогольные напитки, бытовую химию, которые могут нанести вред здоровью детей.

Отравление алкоголем у детей

В марте похожий случай имел место именно в этом районе Одесской области. В частности, алголем отравились две девочки. Когда скорая помощь прибыла на место вызова, подростки находились без сознания. Обоих госпитализировали в Центральную районную больницу в тяжелом состоянии с острым алкогольным отравлением.

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