В Одесской области двое детей отравились алкоголем. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое.
Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, происшествие произошло вчера вечером в Белгород-Днестровском районе.
"Двое детей 8 и 9 лет отравились алкоголем. Прибыв на место по вызову, фельдшер "скорой" зафиксировал тяжелое состояние мальчиков", - рассказали в центре.
Отмечается, что несовершеннолетних экстренно госпитализировали в районную больницу.
Пока не уточняется, при каких обстоятельствах дети могли употребить алкоголь.
В то же время, специалисты призывают родителей следить за своими детьми и не оставлять в открытом доступе спирт, алкогольные напитки, бытовую химию, которые могут нанести вред здоровью детей.
Отравление алкоголем у детей
В марте похожий случай имел место именно в этом районе Одесской области. В частности, алголем отравились две девочки. Когда скорая помощь прибыла на место вызова, подростки находились без сознания. Обоих госпитализировали в Центральную районную больницу в тяжелом состоянии с острым алкогольным отравлением.