Госпитализированы мать с детьми и ребенок соседей.

В Одесской области шестеро детей и женщина отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как отмечается, сегодня утром от дежурного "103" поступило сообщение, что в селе Новополь Подольского района отравились шесть человек.

"С диагнозом - отравление угарным газом, в Балтскую больницу госпитализирована женщина, 1976 года рождения, и 6 детей: 4 сына - 2008, 2009, 2013 и 2019 годов рождения, дочь 2010 года рождения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, госпитализирована соседская девочка 2012 года рождения.

По данным пресс-службы, причиной отравления является недостаток конструкции дымохода отопительной печи.

Отравление угарным газом-последние новости

В начале года в ГСЧС заявили, что в Украине возросло количество отравлений угарным газом.

В конце марта трагедия произошла в Винницкой области. Там целая семья отравилась угарным газом. 45-летняя мать и 14-летний сын погибли, старшая дочь в реанимации. Как оказалось, люди травились газом несколько дней, но не чувствовали этого.

В начале апреля сообщалось, что в Одесской области нашли мертвыми пятерых человек, в том числе троих детей. Предварительная причина смерти семьи-удушение угарным газом от топливного генератора.

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