Председатель сельсовета также имеет отношение к растрате 1 млн грн, которые предназначались работникам коммунального предприятия.

Один из самых массированных ударов по Одесской области российская армия нанесла летом 2022 года, когда одна из ракет попала по 9-этажке и базе отдыха в курортном населенном пункте Сергеевка - погиб 21 человек. Власти обещали восстановить дом, однако, по данным правоохранителей, Сергеевский поселковый голова вместе со "товарищами" решил нажиться на чужой беде.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, сообщено о подозрении председателю сельсовета на Белгород-Днестровщине.

По данным следствия, он разработал схему хищения средств, выделенных на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате ракетных ударов РФ. К своему "бизнес-плану" чиновник привлек директора коммунального предприятия сельсовета, подрядчика и инженера по техническому надзору.

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"Создав видимость легитимности своих действий, сообщники завладели бюджетными средствами во время капитального ремонта жилых домов в поселках Сергеевка и Чабанское Белгород-Днестровского района, поврежденных из-за вражеских обстрелов. Они завысили объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличили сумму якобы потраченных средств на ремонт домов", - рассказали в прокуратуре.

Говорится, что на счет подрядчика безосновательно перечислено по актам выполненных работ почти 1,4 млн гривен. В дальнейшем деньги были распределены между злоумышленниками.

Кроме того, по данным пресс-службы, председатель сельсовета и директор коммунального предприятия еще и имеют отношение к растрате и завладению 1 млн грн, которые предназначались на заработную плату работникам этого КП. Однако на самом деле деньги "выплачивали" фиктивно оформленным на работу (подставным) лицам.

В прокуратуре добавили, что в рамках уголовного производства ранее уже сообщено о подозрении директору коммунального предприятия сельсовета, подрядчику и инженеру по техническому надзору. Им инкриминируют завладение бюджетными средствами, фальсификацию документов и легализацию средств, выделенных на капитальный ремонт указанных домов.

Что касается председателя сельсовета, то ему сообщено подозрение по фактам завладения бюджетными средствами, служебного подлога и легализации (отмывании) имущества (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас продолжаются следственные действия по другим эпизодам преступления чиновника и установления всех участников незаконной сделки.

УНИАН в прокуратуре уточнили, что речь идет о присвоении средств, которые предназначались, в том числе на восстановление многоэтажки в курортном населенном пункте Сергеевка.

"По этому жилому дому 1 июля 2022 года оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар, что привело к гибели гражданских людей", - сказали в прокуратуре.

По данным областного управления СБУ, среди объектов, которые подверглись разрушениям и на которых нажились злоумышленники, 9-этажный жилой дом в одном населенном пункте и шесть частных домов - в другом. Стоимость работ по их восстановлению оценили в более чем 11 миллионов гривен.

По решению поселкового совета одно из местных коммунальных предприятий было определено на проведение восстановительно-строительных работ.

"Фигуранты в официальных документах отметили ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных материалов. В результате таких действий убытки составили 1,4 млн гривен... Еще 1 млн грн потрачено на 12 фиктивных работников", - пояснили в СБУ.

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, основной подозреваемый, по состоянию на сейчас, - Анатолий Чередниченко, который находится на должности Сергеевского поселкового головы Белгород-Днестровского района Одесской области.

Российский удар по Сергеевке

Как сообщал УНИАН, ночью 1 июля 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Был разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха, принадлежавшей Минздраву Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями.

Погибло более 20 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Местные чиновники неоднократно заявляли, что жилую многоэтажку будет восстановлено и на это выделяются деньги.

Впоследствии стало известно, что во время обстрела погибла судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Ольга Ильяшевич и ее мать - Ильяшевич Мария Аврамовна, которая также была судьей.

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