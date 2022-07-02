Сейчас известно о 21 погибшем в результате этой атаки.

В пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области разбор завалов в девятиэтажном жилом доме и трехэтажном здании базы отдыха завершен.

Об этом журналистам сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

"По состоянию на 18:30 субботы, 2 июля, в пгт Сергеевка аварийно-спасательные работы по разбиранию завалов в 9-этажке и здании базы отдыха завершено", - сказано в сообщении.

Отметим, что ранее сегодня первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в селе Сергеевка, где ударом оккупантов разрушена девятиэтажка сигнал воздушной тревоги был подан примерно за 8-10 минут до прилета крылатой ракеты. "К большому сожалению, ни один человек из печально известной девятиэтажки не вышел по сигналу тревоги", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, ночью 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. База отдыха принадлежит Минздраву Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей, имеющих тяжелые заболевания.

Подтверждена гибель 21 человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

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