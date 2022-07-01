Разбор завалов продолжается, среди пострадавших есть дети.

Сегодня ночью в Одесской области вражеские ракеты попали в многоэтажный жилой дом и базу отдыха, много погибших и пострадавших.

Подробности вражеского ракетного удара журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"По Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации с направления Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей", - сказано в сообщении.

По состоянию на 2.30 спасателями из-под завалов изъяты тела 10 погибших, оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. м.

"На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушение. Есть пострадавшие, их количество уточняется", - сообщили в командовании.

Ранее 1 июля стало известно, что в Одесской области произошел новый вражеский ракетный удар - был "прилет" и погибли люди.

30 июня противник двумя ракетами нанес удары по региону, обошлось без разрушений и пострадавших.

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