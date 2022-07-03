У Ольги Ильяшевич остался сын Андрей.

В Одесской области во время ракетного обстрела 1 июля поселка Сергеевка погибла судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Ольга Ильяшевич и ее мать.

Об этом сообщили в Донецком апелляционном суде.

"1 июля 2022 года во время ракетного обстрела поселка Сергеевка Одесской области погибла судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Ильяшевич Ольга Витальевна и ее мать - Ильяшевич Мария Аврамовна. Она также была судьей. Руководство и коллектив Донецкого апелляционного суда с глубокой грустью восприняли это. Выражаем искренние слова поддержки родным погибших. Пусть память будет всегда жить в ваших сердцах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у Ольги Ильяшевич остался сын Андрей.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. В результате удара погиб 21 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

База отдыха принадлежит Минздраву Молдовы. На базе был расположен центр реабилитации детей, которые имеют тяжелые заболевания. Никаких военных объектов на этой территории нет.

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