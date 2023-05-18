За убийство гражданского прокуроры задержали двух мужчин. Один из них оказался военным. По некоторым данным, потерпевшего "наказали" за оскорбление украинской армии.

В Одесской области за убийство гражданского задержали военного, который по одной из версий, в состоянии алкогольного опьянения мог забить человека стулом. Напомним, что сегодня СБУ также задержала священника-коллаборанта.

Как сообщил УНИАН начальник отдела информационной политики и коммуникации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Эдуард Плешко, по подозрению в совершении преступления задержаны два человека, среди которых – военнослужащий.

По данным прокуратуры, 15 мая в полицию Раздельнянского района обратилась гражданка с заявлением о том, что ее отец выехал на заработки в Одесский район, после чего скрылся. В дальнейшем, правоохранители нашли гражданина убитым.

Видео дня

"Среди двух человек причастных к смерти гражданина был военнослужащий. Оба мужчины задержаны, осуществляется расследование под процессуальным руководством прокурора Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны", - сказал Плешко.

Он уточнил, что непосредственно в умышленном убийстве подозревается военный, второму фигуранту (гражданскому) инкриминируют незаконное лишение свободы.

В то же время, в социальных сетях появилась информация о том, что событие произошло в населенном пункте Сухой лиман. Якобы двое мужчин распивали алкогольные напитки с военным, и во время "застолья" один из гражданских допустил оскорбительные высказывания в адрес всех украинских военных. В ходе конфликта военный отлупил оппонента стулом, затем потерпевшего приковали наручниками к металлической лестнице в подвале, где тот скончался. Позже погибшего якобы закопали на земельном участке, где и произошло преступление (на территории садового кооператива).

В каких еще делах фигурируют военные

Недавно в Одессе задержали начальника мобильного госпиталя - мужчина требовал деньги у военнослужащих за справки для получения статуса лица с инвалидностью. За 10 тыс. долларов военный медик обещал двум больным бойцам повлиять на военно-врачебную комиссию, чтобы она выдала справку об ограниченной пригодности к службе.

Вас также могут заинтересовать новости: