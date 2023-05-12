Он получил 10 тысяч долларов от двух военных за влияние на военно-врачебную комиссию для выдачи справки об ограниченной пригодности к службе.

В Одессе задержали начальника мобильного госпиталя, который требовал деньги у военнослужащих за содействие в выдаче справки для получения статуса лица с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, начальника одного из военных мобильных госпиталей, которого разоблачили на получении 10 тысяч долларов от военнослужащих, задержали 11 мая.

По данным следствия, медик получил взятки от двух больных военных - по 5 тысяч долларов с каждого. Деньги он требовал за влияние на военно-врачебную комиссию, чтобы она выдала справку об ограниченной пригодности к службе.

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Начальник задержан с поличным. Сейчас решаются вопросы относительно сообщения ему о подозрении и избрания меры пресечения.

По данным полиции, военнослужащие имели определенные проблемы со здоровьем и собирались пройти военно-врачебную комиссию для получения статуса лица с инвалидностью. По совету знакомого обратились к начальнику этого госпиталя, а тот, даже не обратившись к соответствующим специалистам, сразу заявил, что диагноз "не дотягивает" до того, чтобы предоставить группу инвалидности. Якобы проблему решат деньги.

Как уточнили УНИАН правоохранители, взятку военный медик, которого задержали на ул. Атамана Головатого в Одессе, получил через посредника.

В Одессе адвокат с сообщницей "отмазывали" от армии мужчин

В Одессе разоблачили адвоката с приятельницей, которые изготавливали фиктивные документы, позволявшие мужчинам избежать призыва и уехать за границу.

Женщины за деньги изготавливали пакет поддельных документов, удостоверяющих несуществующие обстоятельства семейной жизни военнообязанных, которые подтверждали соответствующим решением суда.

Клиентам предлагали "статус на выбор". Например, полное содержание лица с инвалидностью или самостоятельное воспитание ребенка, который якобы находится на иждивении.

Всего правоохранители задокументировали 14 эпизодов деятельности фигуранток.

Адвоката и ее приспешницу задержали на получении от одного из клиентов 5 тысяч долларов.

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