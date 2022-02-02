Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Одессе пожар в многоэтажном жилом доме на ул. Академика Филатова, в котором сегодня ночью пострадали семь человек, произошел из-за курения в постели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что возгорание в одной из квартир пятиэтажного дома произошло из-за непогашенного окурка, который оставил владелец жилища, расположенного на третьем этаже.

Когда начался пожар, пожилой мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, но ему это не удалось: пламя быстро распространилось по заваленной хламом квартире.

Заведующий отделением ожогов и политравмы ГКБ №10 Александр Ставратий сообщил, что в это медучреждение было доставлено трое пострадавших: 32-летняя женщина, 54-летний и 35-летний мужчины. У них – отравление продуктами горения, все потерпевшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

В мэрии города уточнили, что еще один пострадавший доставлен в ГКБ №11, трое детей – в Одесскую областную детскую клиническую больницу.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Малиновском районе Одессы на ул. Академика Филатова при пожаре в жилом многоэтажном доме пострадали люди. Горело имущество в квартире на третьем этаже и балконы на третььем, четвертом и пятом этажах. Из дома эвакуировали семерых человек.