Правоохранители открыли уголовное производство.

В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту сегодняшнего пожара в офисном здании сети "АТБ" в девятиэтажке на проспекте Александра Поля.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В главке напомнили, что 22 января около 14:15 в полицию поступило сообщение о пожаре на первом этаже ресторана этого здания.

"На месте происшествия работали правоохранители и спасательные службы. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Окончательная причина будет установлена после проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Читайте такжеМассажный салон в Николаеве оказался борделем: клиентов снимали камеры (фото, видео)Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, в 14:15 в Днепре в 9-этажном офисном здании сети "АТБ", на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением от первого до седьмого этажей.

По состоянию на 15:00 было выяснено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного здания с распространением пожара в офисное помещение на четвертом этаже.

В 15:48 пожар локализовали, а в 16:20 - ликвидировали. В результате пожара пострадавших нет. К тушению привлекались 45 человек и 11 единиц техники.

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