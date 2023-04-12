Местный разбойник решил применить оружие, чтобы отобрать у мужчины смартфон. Вероятно, инцидент произошел в кинотеатре "Мультиплекс".

В Одессе задержан мужчина, который в кинотеатре во время сеанса совершил вооруженное разбойное нападение на зрителя. Недавно местное сообщество также шокировало случай бытового конфликта, который перерос в битву с вилами.

О новом эпизоде бурной жизни одесситов сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что событие произошло 10 апреля в зрительном зале во время вечернего сеанса просмотра кино. Злоумышленник подсел к потерпевшему и, пригрозив ему пистолетом, приказал отдать мобильный телефон. Завладев гаджетом стоимостью 40 тыс. грн, нападавший скрылся.

Пострадавший в полицию обратился на следующий день, и правоохранители быстро установили и задержали 25-летнего злоумышленника.

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В качестве вещественных доказательств у него изъяли чужой смартфон и оружие, происхождение которого будут устанавливать эксперты.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

На данный момент подозреваемый в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, разбой произошел в кинотеатре "Мультиплекс", который расположен по ул. Гагаринское плато.

Уголовные случаи в Одессе - самые громкие события

Напомним, что в этом году в Одессе и области произошел ряд громких инцидентов, которые прогремели на всю Украину.

14 марта правоохранительные органы сообщили об ужасном случае убийства: мужчина лишил жизни собственную жену, у которой была инвалидность, а потом совершил самоубийство.

В начале года причиной трагедии также стала местная пенсионерка. Из-за рассеянности пожилая женщина насмерть сбила мужчину и маленького ребенка. Мальчику было всего 4 года.

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