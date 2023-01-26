Пожилые мужчина и женщина получили колотые раны брюшной полости, глаза и плеча.

В Одесской области два человека во время бытового конфликта получили тяжелые ранения.

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадавшим были нанесены удары вилами.

"Сегодня утром во время бытового конфликта в селе Килийского района два человека получили ранения вилами. После поступления вызова на номер "103" две бригады Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф были направлены на место происшествия, ведь заявитель сообщил о двух пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Прибыв по указанному адресу, медики обнаружили пожилых мужчину и женщину с колотыми ранами брюшной полости, глаза и плеча. Обоим была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего обоих госпитализировали.

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Накануне в Одесской области во время спецоперации СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который передавал россиянам локации систем ПВО и объектов энергетики. Российский агент собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

Также на днях в Одессе на Трассе здоровья обнаружили мертвым бывшего совладельца промтоварного рынка "7-й километр". Тело погибшего было найдено недалеко от моря сегодня утром. По данным полиции, на нем были только кроссовки и нижнее белье.

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