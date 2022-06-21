Оперативники задержали злоумышленника в историческом центре города.

В Одессе злоумышленник за несколько часов ограбил пятерых пенсионерок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленник – житель Одесской области – выслеживал на улицах пожилых женщин, на которых были золотые цепочки. Он ходил за ними и в удобный момент срывал с шеи украшения. Ограбления были совершены, в том числе на проспекте Шевченко и в центре города.

"Таким образом, в течение нескольких часов он ограбил пятерых горожан", - рассказали в главке.

Оперативники задержали злоумышленника в историческом центре города – на улице Большая Арнаутская, когда он выискивал очередную жертву. Мужчина признался, что в тот день приехал в Одессу на отдых из населенного пункта Великодолинское. Зашел в кафе, выпил спиртное и вспомнил, что давно мечтает о браслете, для чего необходимо золото.

Правоохранители изъяли у фигуранта все имущество потерпевших и объявили ему подозрение по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. За грабежи, совершенные в условиях военного положения, ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, российский военный убил гражданского и украл медали ветерана Второй мировой войны.

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