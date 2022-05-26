Женщина случайно нашла снимок под ковром.

Российские военные в Украине отличились не только тотальной жестокостью, но и глупостью. Один из солдат армии РФ ограбил квартиру в Ирпене и оставил хозяйке свое фото.

Об этом владелица жилья Валерия рассказала в комментарии "Украинской правде".

По словам женщины, она нашла фото российского мародера, которое он сделал на Polaroid, под ковром в своей квартире.

"Я нашла его (фото – УНИАН) 14 мая под ковром. Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден и я даже его не включала. Думала, что могли что-нибудь в него положить. А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, потому что фото сначала черное. Ему нужно время проявиться", – рассказала женщина.

Валерия живет в комплексе "Грин Ярд", где россияне провели три недели.

"Нас не было в период оккупации в городе. Были наши соседи, которые все время жили в подвале. С их слов нашу квартиру они начали грабить в первую очередь, не знаю почему, возможно, потому что только у нас висел кондиционер", - отметила пострадавшая.

Она отметила, что российские солдаты украли более 10 золотых украшений, кроме крестиков, а также забрали другие ценные вещи.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал, что под Киевом находится большое скопление российской техники, но, по его словам, в некоторых подразделениях осталось до 30% личного состава.

28 марта Ирпень освободили от российских оккупантов, после чего в городе провели зачистку.

Мэр города Александр Маркушин рассказал, что российские военные зверствовали в Ирпене - уничтожали все на своем пути, расстреливали жителей, издевались над женщинами, детьми и даже трупами. По его словам, за месяц ожесточенных боев повреждено 70% города.о

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