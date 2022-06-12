Российского солдата подозревают в убийстве и мародерстве.

Российский солдат убил гражданского и украл у медали ветерана Второй мировой войны. Оккупанта подозревают в мародерстве.

Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Чем может руководствоваться солдат РФ, который надел на себя награды, которые он отобрал у украинского ветерана II Мировой? Он подсознательно копирует действия высшего руководства РФ - ворует историю", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, российского военного подозревают в мародерстве и убийстве жителя села Андреевка Бучанского района.

Также генпрокурор опубликовала фото оккупанта с украденными медалями.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупировав Бучу Киевской области российские военные устроили там кровавую резню. Мировая пресса публиковала фото и видеодоказательства казни жителей Бучи оккупантами.

42 следователя Международного уголовного суда прибудут в Украину, чтобы собирать доказательства для гаагского трибунала.

Кроме того, в Сети появились новые видеозаписи, показавшие факты мародерства, совершенные российскими военными в Украине.

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