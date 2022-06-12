Российский солдат убил гражданского и украл у медали ветерана Второй мировой войны. Оккупанта подозревают в мародерстве.
Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Чем может руководствоваться солдат РФ, который надел на себя награды, которые он отобрал у украинского ветерана II Мировой? Он подсознательно копирует действия высшего руководства РФ - ворует историю", - говорится в сообщении.
По словам Венедиктовой, российского военного подозревают в мародерстве и убийстве жителя села Андреевка Бучанского района.
Также генпрокурор опубликовала фото оккупанта с украденными медалями.
Как ранее сообщал УНИАН, оккупировав Бучу Киевской области российские военные устроили там кровавую резню. Мировая пресса публиковала фото и видеодоказательства казни жителей Бучи оккупантами.
42 следователя Международного уголовного суда прибудут в Украину, чтобы собирать доказательства для гаагского трибунала.
Кроме того, в Сети появились новые видеозаписи, показавшие факты мародерства, совершенные российскими военными в Украине.