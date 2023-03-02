Стоимость помещений, расположенных в одном из самых привлекательных районов города, составляет почти 9 млн грн.

В Одессе сообщили подозрение женщине, которая незаконно зарегистрировала на себя недвижимое имущество Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

Отмечается, что сообщено о подозрении гражданке Украины по фактам мошенничества, совершенного в особо крупных размерах, и использования заведомо поддельных документов (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Установлено, что фигурантка воспользовалась поддельными документами, в которых содержались ложные сведения о наличии у нее права собственности.

"Путем заблуждения государственного регистратора она зарегистрировала за собой нежилые здания и сооружения общей площадью более 13 тыс. кв. м, которые принадлежат государству в лице Министерства обороны Украины. Стоимость указанных помещений, расположенных в одном из самых привлекательных районов Одессы, составляет почти 9 млн грн", – говорится в сообщении.

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Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Присвоение имущества: громкие дела в Украине

В начале февраля 2023 года СБУ разоблачила и ликвидировала схему присвоения государственных денег, которые были предназначены на развитие военной инфраструктуры. На строительстве казарм для военных разграбили более 5 млн грн.

Кроме того, о подозрении относительно незаконного завладения имуществом СБУ сообщила и бывшему главе Херсонской областной военной администрации, который находился в должности до июля 2022 года. Чиновник присвоил авто, которое ему предоставили во временное бесплатное пользование во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Позже стало известно о схемах на Сумщине. Руководство Сумской областной военной администрации разворовывало средства, выделенные на восстановление объектов инфраструктуры, разрушенных в результате обстрелов.

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