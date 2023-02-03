К афере причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему присвоения государственных денег, выделенных на развитие военной инфраструктуры Сил обороны.

Как сообщил пресс-центр СБУ, к сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

Отмечается, что именно они являются организаторами механизма хищения более 5 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона. По данным следствия, для реализации сделки руководитель управления заключил ряд договоров с коммерческой структурой на выполнение ремонтно-строительных работ.

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"Согласно подписанным документам подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых зданиях. Впрочем, соответствующие работы коммерсанты выполнили не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Таким образом казармы остались непригодными для проживания военнослужащих", - говорится в сообщении.

Инициированная Службой безопасности строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности. В СБУ проинформировали, что во время обысков в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, которое является правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девятерых фигурантов в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

Сейчас работнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех организаторов и участников хищения денег, выделенных на оборону страны.

Скандалы в Минобороны

21 января издание "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам. В частности, Минобороны подписало соглашение на 13 млрд грн с компанией с уставным капиталом в тысячу гривен, использовав ее как фирму-"прокладку". Например, стало известно, что яйца Минобороны продавали по 17 грн за штуку. Позже глава ведомства Алексей Резников опроверг эту информацию, но его заместитель Вячеслав Шаповалов написал заявление об увольнении. НАБУ начало расследование ситуации с закупками.

Новый скандал произошел 2 февраля, когда "Украинская правда" сообщила, что у исполняющего обязанности руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева якобы нашли российский паспорт. Он уволился по собственному желанию. Впоследствии стало известно, что информация о гражданстве была фейком и журналист извинился.

На фоне всех скандалов, президент Владимир Зеленский анонсировал новые шаги в борьбе с внутренним врагом и "очищении нашего государства".

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