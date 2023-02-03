Бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему главе Херсонской областной военной администрации, который занимал эту должность с октября 2021 года по июль 2022 года.

Как сообщили в СБУ, один из эпизодов касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.

"По материалам следствия, весной 2022 года, в самый горячий момент вторжения рашистов, чиновник сам обратился к местной предпринимательницы с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". Из патриотических побуждений, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство. Впрочем в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль через частного нотариуса", - говорится в сообщении.

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Таким образом, как заявили в СБУ, он получил от нотариуса доверенность, которая уполномочила его распоряжаться данным авто (в том числе продать или передать в аренду по своему усмотрению).

"Дальше чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному - руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю назад. Сейчас на транспортное средство наложен арест. Во время экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена поддельная подпись предпринимательницы", - проинформировали в СБУ.

Подозрение экс-чиновнику объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как известно, с 26 октября 2021 года по 9 июля 2022 года Херсонскую ОВА возглавлял Геннадий Лагута.

Коррупция в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины ликвидировала преступные схемы по получению денег от бизнесменов и волонтеров на Черновицкой и Одесской таможнях. В Черновицкой области задержан руководитель одного из таможенных постов, а в Одесской области - должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".

Также СБУ разоблачила и заблокировала масштабную коррупционную схему, которую организовало руководство Сумской областной военной администрации. В частности, чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов российскими оккупантами, в том числе на восстановление инфраструктуры.

Ранее в Одессе задержали замначальника ОВА Олега Муратова, который требовал у подчиненного 35 тыс. долл. взятки, чтобы "решить" вопрос с правоохранителями и закрыть уголовное производство. Это производство расследуется в отношении должностных лиц по факту присвоения государственного имущества.

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